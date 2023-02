Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: primo successo del 2023 per Ciccone

Giulio Ciccone si è aggiudicato il primo successo del 2023 nella Volta a la Comunitat Valenciana. Il 28enne abruzzese, sull’arrivo in salita della seconda tappa ad Alto de Pinos, al termine dei 178,2 chilometri percorsi con partenza da Novelda, tiene la ruota di Mikel Landa (Bahrain Victorious) e poi piazza l’allungo vincente in una volata a ranghi ristretti precedendo Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Il ciclista ha dichiarato: “È stata una tappa molto dura, e sapevamo fin dall’inizio che oggi avremmo potuto essere competitivi. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro straordinario mettendomi nella posizione migliore, vincere non è mai facile, ma questa mattina ero ottimista sulle mie possibilità. Lotterò per mantenere la maglia di leader fino alla fine”. Poi ha concluso: “Avremo delle giornate difficili, con tante salite e tante cose possono succedere. Siamo in cinque in squadra ma siamo forti e lotteremo per provare a vincere la corsa”.