Spal, Nainggolan: “Sono qui per dare il mio aiuto. L’obiettivo sono i Play Off”

Radja Nainggolan, è stato presentato dalla Spal, durante una conferenza stampa a lui dedicata. “De Rossi ha iniziato a chiamarmi un mese e mezzo fa, mi faceva delle battute per venire qui a dargli una mano. Mai avrei pensato di trovarmi qui ora, ma mi sono rimaste in testa le sue parole e tutte le altre offerte sono passate in secondo piano”. Il centrocampista ha poi continuato: “Con lui ho condiviso tanto e mi sono detto perché non aiutarlo. Io sono pronto, ma decide il mister quando gioco. Posso non piacere, ho il mio carattere, ma non sono mai stato uno spacca spogliatoio”.

Nainggolan ha poi concluso: “I play off sono a nove punti e io voglio arrivarci. Qui a Ferrara c’è un ambiente tranquillo, i più giovani devono capire che sono importanti per quello che hanno. La Serie B è a un livello più basso rispetto alla mia esperienza con il Piacenza, ma ora è un campionato più giovane e con tanto agonismo”.