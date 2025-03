Grande vittoria di Matthew Brennan nella prima tappa della Volta a Catalunya 2025. Il britannico classe 2005 ha messo il suo sigillo sul traguardo in lieve salita di Sant Feliu de Guíxols dopo 178,3 km, beffando negli ultimi metri i due corridori della Alpecin Deceuninck Tibor Del Grosso e Kaden Groves. Del Grosso si era reso protagonista di un bell’allungo in discesa a 2 km dall’arrivo e tutto sembrava lasciar presagire la sua vittoria, ma negli ultimi metri si è piantato ed è stato rimontato e battuto da uno splendido Brennan.

Mastica amaro anche Groves, che in virtù del suo spunto veloce era il grande favorito e stava marcando a ruota il corridore del Team Visma Lease a Bike, ma non è riuscito ad imporsi. Volata di gruppo per il quarto posto vinta da Dorian Godon davanti ad Andrea Vendrame. Brennan, che solo pochi giorni fa aveva trovato la prima vittoria tra i prof al GP de Denain, guida ovviamente anche la classifica generale, con vantaggi dati dagli abbuoni sui due corridori della Alpecin.

La cronaca della prima tappa

Tappa caratterizzata dal maltempo e dalla fuga di quattro corridori, Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA), José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), Danny van der Tuuk e Nicolas Alustiza (Euskaltel – Euskadi). Data però la conformazione della tappa, adatta alle ruote veloci, il gruppo non ha lasciato troppo spazio ai battistrada, che hanno esaurito il loro tentativo a 50 km dal traguardo. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per la volata, la Alpecin Deceuninck ha orchestrato una grande azione di gruppo che sembrava vincente: l’olandese Del Grosso ha staccato tutti in discesa per poi involarsi da solo nel lungo rettilineo finale.

Negli ultimi trecento metri però la sua pedalata si è fatta pesante, e alle sue spalle l’unico a crederci è stato Brennan, marcato a ruota da Groves. Del Grosso non ce la fa più e crolla a pochi passi dall’arrivo, rimontato e battuto da una stupenda azione del giovane britannico, riuscito a prevalere anche su Groves.

Volta a Catalunya 2025: l’ordine di arrivo della prima tappa

BRENNAN Matthew (Team Visma Lease a Bike) 4:25:17 GROVES Kaden (Alpecin – Deceuninck) s.t. DEL GROSSO Tibor (Alpecin – Deceuninck) s.t. GODON Dorian (Decathlon AG2R La Mondiale Team) s.t. VENDRAME Andrea (Decathlon AG2R La Mondiale Team) s.t. STRONG Corbin (Israel-Premier Tech) s.t. PLANCKAERT Edward (Alpecin – Deceuninck) s.t. LANDA Mikel (Soudal Quick-Step) s.t. VAN EETVELT Lennert (Lotto) s.t. DE PLUS Laurens (INEOS Grenadiers) s.t.

Classifica generale

BRENNAN Matthew (Team Visma Lease a Bike) 4:25:07 GROVES Kaden (Alpecin – Deceuninck) +0:04 DEL GROSSO Tibor (Alpecin – Deceuninck) +0:06 MAS Enric (Movistar Team) +0:07 ROGLIC Primoz (Red Bull Bora Hansgrohe) +0:09 GODON Dorian (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0:10 VENDRAME Andrea (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0:10 STRONG Corbin (Israel-Premier Tech) +0:10 PLANCKAERT Edward (Alpecin – Deceuninck) +0:10 LANDA Mikel (Soudal Quick-Step) +0:10

Il calendario della Volta a Catalunya 2025