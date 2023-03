Ciclismo, Volta a Catalunya 2023: fratture multiple per Dario Cataldo dopo la caduta

Dario Cataldo ha rimediato fratture multiple nella caduta che l’ha visto protagonista durante la prima tappa della Volta a Catalunya. Lo fa sapere la Trek Segafredo, che annuncia come gli gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato “una frattura alla testa del femore sinistro e dell’acetabolo destro (l’articolazione dell’anca), due fratture del processo trasverso della colonna lombare senza impatto neurologico, costole rotte multiple con uno pneumotorace bilaterale e una clavicola sinistra fratturata”. Cataldo è cosciente e stabile dal punto di vista emodinamico, fa sapere ancora il suo team, e sarà trasferito in un altro ospedale in Catalogna. Dopo una seconda valutazione presso il nuovo ospedale di Girona, subirà un intervento chirurgico per la frattura del femore.