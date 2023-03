Highlights e gol Barcellona-Real Madrid 2-1, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 9

Il Barcellona batte il Real Madrid 2-1 nel Clasico. Il match winner è il primo gol in campionato di Kessie che al 92′ trova il gol che chiude la Liga. Il gol dell’ivoriano completa la rimonta blaugrana avviata da Sergi Roberto in risposta all’autogol di Araujo al 10′. La squadra di Xavi vola via a +12 in classifica mettendo in ghiaccio il campionato. Barcellona anche fortunato a salvarsi grazie al var, che annulla il gol del 2-1 Real di Asensio all’83’ per un fuorigioco millimetrico.