Ciclismo, Volta a Catalunya 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma della Volta a Catalunya 2023, di scena da lunedì 20 a domenica 26 marzo sulle strade catalane. Un appuntamento di primissimo piano, soprattutto andando a leggere la start list attesa: saranno infatti al via corridori di prim’ordine, a cominciare da Primoz Roglic e Remco Evenepoel che dovrebbero poi darsi battaglia anche sulle strade del Giro d’Italia. Saranno della partita però anche Egan Bernal, Mikel Landa, Giulio Ciccone e molti altri ancora. L’edizione numero 102 della corsa offrirà sette tappe, con arrivo finale a Barcellona in circuito sul Montjuic.

TV E STREAMING – La corsa sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà la Vuelta a Catalunya giorno dopo giorno con risultati, classifiche e tanto altro ancora.

Il calendario della Volta a Catalunya 2023

Prima tappa, lunedì 20 marzo: Sant Feliu de Guixols – Sant Feliu de Guixols (164,6 km)

Seconda tappa, martedì 21 marzo: Mataro – Vallter / Setcases (Vall de Camprodon) (165,4 km)

Terza tappa, mercoledì 22 marzo: Olost – La Molina (Alp) (178,6 km)

Quarta tappa, giovedì 23 marzo: Llivia – Sabadell (188,2 km)

Quinta tappa, venerdì 24 marzo: Terres de l’Ebre (Tortosa – Lo Port) (178,6 km)

Sesta tappa, sabato 25 marzo: Martorell – Molins de Rei (177 km)

Settima tappa, domenica 26 marzo: Barcellona – Barcellona (142 km)

Le altimetrie delle tappe

Tappa 1

Tappa 2

Tappa 3

Tappa 4

Tappa 5

Tappa 6

Tappa 7