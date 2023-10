Ciclismo, Vittoria Bussi si riprende il record dell’ora: prima donna sopra i 50 orari

Vittoria Bussi scrive una pagina di storia del ciclismo femminile. E dopo quello di Filippo Ganna, l’Italia può vantare il record mondiale dell’ora anche in campo femminile. Merito della ciclista romana che al velodromo di Aguscalientes in Messico ha coperto l’ora in 50.267 km, stracciando il precedente record realizzato dall’olandese Ellen Van Dijk che nel maggio 2022 alzò l’ormai ex primato a 49,254 km. Nel 2018 Vittoria Bussi si era fermata a 48.007 km, un primato durato tre anni. Adesso a 36 anni, con una grande prestazione, l’azzurra si riprende il primato e diventa la prima donna della storia a realizzarlo superando i 50 km l’ora. Prima di lei l’unica italiana a scrivere il suo nome nella storia del prestigioso record era stata Maria Cressari nel 1972 a Città del Messico (41.471).