Ciclismo, Vingegaard: “Io favorito al Tour? Non conta, vincerà chi sarà il più forte alla fine”

“Tadej dice che io sono il favorito per la vittoria finale del Tour? Potrei dire lo stesso di lui”, ha confessato scherzando il Vingegaard, vincitore dell’edizione 2022. “Penso che non conti chi è il favorito, ma chi sarà il più forte alla fine. Io continuo a inseguire la vittoria”. Poi il ciclista danese ha ammesso: “Vincere il Tour de France ha inevitabilmente cambiato la mia vita, ma io non sono cambiato. Sono dove volevo essere, vedremo tra tre settimane se basterà”.