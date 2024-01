Ciclismo, Ulissi e la moglie in lutto: “La nostra figlia è volata in cielo”

Una notizia triste, che attanaglia tutto il mondo del ciclismo e dello sport. E’ toccante il lutto che ha toccato in queste ore la famiglia di Diego Ulissi, il 34enne ciclista toscano vincitore in carriera di 8 tappe del Giro d’Italia, che ha dovuto piangere insieme alla sua moglie la morte prematura della bimba che portava in grembo la donna.

A darne notizia è la moglie Arianna che con una storia su Instagram ha annunciato la morte prematura della bimba. Queste le parole: “Purtroppo, dopo la grande gioia di ieri, oggi pomeriggio a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano… la nostra bambina è volata in cielo. Domani mi aspetta una lunga giornata, poi tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto“.