Atalanta, Gasperini: “De Keteleare giocatore di qualità. Milan ai quarti? Difficoltà evidente”

L’Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia si è guadagnato il Milan a San Siro, battendo il Sassuolo per 3-1. Il tecnico della Dea, Gasperini, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria esaltando le qualità dei suoi, con uno Charles De Ketelaere in perfetta forma.

Gasperini: “Charles è un giocatore di qualità si adattano sempre bene, sotto questo aspetto non è mai stato un problema. Ha molta più confidenza, ha anche una miglior condizione. Questo è un bel segnale, superiore a quello dato fino ad adesso. Toloi spero che possa tornare con noi la prossima settimana. Adesso l’organico lo stiamo recuperando, rimangono praticamente Hateboer e Touré, ma rispetto a qualche settimana fa siamo a buon punto. Il secondo gol è stato molto bello, per la partecipazione di tutti e tre gli attaccanti. Mi è piaciuta l’attenzione anche perché in Coppa Italia ci sono stati risultati clamorosi. Abbiamo preso la partita con il piglio giusto“.

Sul Milan ai quarti: “La formula della Coppa Italia è questa, è un po’ sbilanciata, a volte può essere a favore, a volte andare a vincere con Inter e Milan non è semplice, ma è pur vero che con loro abbiamo vinto due settimana fa. Questa è una competizione che se si vincono due partite si va in semifinale: la difficoltà è evidente, ma vogliamo anche passare il turno“.