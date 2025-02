La cronometro valida per la seconda tappa dell’UAE Tour 2025 sorride a Joshua Tarling. Il britannico ha dimostrato la sua superiorità sul tracciato di 12,2 kilometri dell’Al Hudayriyat Island, ottenendo la settima vittoria in carriera, tutte nelle prove contro il tempo, che gli vale anche la maglia rossa di leader della classifica generale. Il ritmo del gallese classe 2004 si è rivelato inarrivabile per tutti gli altri, e con il crono finale di 12:55 ha inflitto distacchi elevati a tutti pur in un tracciato così breve. Al secondo posto c’è l’elvetico Stefan Bissegger, staccato di 13 secondi, mentre sul terzo gradino del podio sale Tadej Pogacar, con un ritardo di 18 secondi.

Lo sloveno guadagna comunque terreno su tutti gli altri in classifica, dal momento che nelle prime posizioni rispecchia quasi completamente l’ordine d’arrivo odierno. Sfortunato invece Jonathan Milan, che partendo per ultimo ha trovato condizioni sfavorevoli dal punto di vista meteorologico, con il vento a frenarlo. Il friulano, dopo la vittoria di ieri in volata, cede così la maglia rossa. Per quanto riguarda invece gli uomini classifica, il più brillante oltre allo sloveno campione del mondo è Pello Bilbao, che ha sfruttato le sue abilità a cronometro chiudendo in nona posizione, appena davanti all’australiano Finn Fisher-Black. Positiva anche la prova di Giulio Ciccone, che ha chiuso a ridosso della top ten di giornata e in classifica si trova all’undicesimo posto.

Le parole di Pogacar

Al traguardo Pogacar si è mostrato soddisfatto della sua prova, come riporta il sito olandese WielerFlits: “Ho dato tutto, è stato il primo sforzo vero di questa stagione. Sono felice del risultato, il percorso era molto veloce e tutto sommato è stata una buona giornata. Sapevo già dalla partenza che sarebbe stato difficile vincere, data la presenza di specialisti come Tarling e Bissegger“.

Il cannibale sloveno scalda poi i motori in vista della tappa di domani: “Sto già pensando all’ultima salita di Jebel Jais, dove peraltro ho già vinto e dove di solito finisce con una specie di volata fra corridori forti in salita. Uno sprint tra scalatori è sempre una cosa divertente e io sono curioso di vedere cosa riuscirò a fare: sicuramente è un finale molto adatto alle mie caratteristiche“.

UAE Tour 2025, risultati seconda tappa

Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) 12:55 Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0:13 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +0:18 Jay Vine (UAE Team Emirates) +0:21 Max Walscheid (Team Jayco AlUla) +0:24 Pablo Castrillo (Movistar Team) +0:27 Ivan Romeo (Movistar Team) +0:28 Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +0:39 Florian Vermeersch (UAE Team Emirates) +0:39 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0:40

La classifica generale aggiornata

Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) 3:44:29 Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0:13 Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +0:18 Jay Vine (UAE Team Emirates) +0:21 Pablo Castrillo (Movistar Team) +0:27 Ivan Romeo (Movistar Team) +0:28 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0:34 Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +0:39 Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0:41 Harold Tejada (XDS Astana Team) +0:42 Giulio Ciccone (Lidl Trek) +0:42

UAE Tour 2025: il programma della corsa

Tappa 1 (17 febbraio): Madinat Zayed Shams Solar Park – Liwa Palace (138 km)

2 (18 febbraio): Al Hudayriyat Island (cronometro individuale, 12,2 km)

3 (19 febbraio): Ras al Khaimah – Jebel Jais (179 km)

4 (20 febbraio): Fujairah Qidfa Beach – Umm al Quwain (181 km)

5 (21 febbraio): American University Dubai – Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km)

6 (22 febbraio): Abu Dhabi Cycling Club – Abu Dhabi Breakwater (167 km)

7 (23 febbraio): Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (176 km)