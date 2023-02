Ciclismo, UAE Tour 2023 seconda tappa oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

Lo UAE Tour 2023 prosegue oggi con la seconda tappa, la cronometro a squadre di 17,3 chilometri con partenza e arrivo a Khalifa Port. Un circuito per specialisti creerà nuovi distacchi nella classifica generale, che è stata già delineata grazia alla bagarre e ai ventagli della prima frazione. La maglia di leader è sulle spalle di Tim Merlier, che ha battuto Ewan al fotofinish ed è anche compagno di squadra di Remco Evenepoel. Il belga è il grande favorito per la vittoria finale e la sua Soudal Quick-Step sarà l’ultima squadra a prendere il via alle 12:10 italiane.

ORARI, TV E STREAMING – La seconda tappa prenderà il via alle ore 10:35 italiane con la partenza della UAE Emirates, poi come detto l’ultima a partire sarà la Soudal Quick-Step alle 12:10 (le 15:10 locali). La tappa sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà tutto lo UAE Tour giorno dopo giorno, con aggiornamenti e classifiche.