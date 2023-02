Ciclismo, UAE Tour 2023 quarta tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

Il percorso e gli orari della quarta tappa dello UAE Tour 2023, che prosegue oggi con i 174 chilometri da Al Shindagha a Dubai Harbour. Una frazione per velocisti, con partenza e arrivo all’interno della città di Dubai. Nel mezzo anche un tratto nel deserto, dove ancora una volta il vento potrebbe recitare un ruolo importante come già avvenuto per esempio nella prima tappa. La corsa continua con Remco Evenepoel in testa alla classifica generale, in attesa dell’ultimo arrivo in salita a fine corsa che potrebbe stravolgere tutto. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire al meglio la quarta frazione.

UAE TOUR 2023: CALENDARIO COMPLETO E PROGRAMMA

L’altimetria della quarta tappa dello UAE Tour 2023

ORARI, TV E STREAMING – La quarta tappa prenderà il via alle 9:30 italiane, con arrivo previsto intorno alle 13:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 11:50, ma anche in diretta streaming grazie a Sky Go, Discovery+, Now Tv e Dazn. Sportface vi terrà aggiornati su tutti i risultati dello UAE Tour senza farvi perdere nulla.