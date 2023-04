Ciclismo, tutto pronto per la settantaseiesima edizione del GP della Liberazione

E’ tutto pronto per la settantaseiesima edizione del Gran Premio della Liberazione, che ha preso il via questa mattina nella cornice delle Terme di Caracalla. La manifestazione della durata di tre giorni è iniziata con l’apertura del Bike Village e con la pedalata “Bike4Fun” alla presenza del Sottosegretario del MIM-Ministero Istruzione e del Merito Paola Frassinetti e dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Lo stesso Onorato ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: “Ringrazio Claudio Terenzi e la sua organizzazione, qui alle Terme di Caracalla saranno tre giorni di grande festa. Roma sta reinvestendo sul ciclismo come sport, ma anche su iniziative non agonistiche come la Bike4Fun che avvicina intere famiglie alla sana pratica della bicicletta”. Soddisfatta anche Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Il binomio scuola-sport è importantissimo, innestato in un contesto artistico e storico meraviglioso come questo poi è perfetto. Specialmente con il ciclismo, che in Italia ha una tradizione davvero gloriosa”.