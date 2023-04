Ciclismo, Tour of the Alps seconda tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour of the Alps 2023 prosegue oggi con la seconda tappa, che porta la corsa da Reith im Alpbachtal a Ritten dopo 165,2 chilometri. Arrivo in Italia quindi sull’Altopiano del Renon, per un’altra frazione che potrebbe regalare scintille tra gli uomini di classifica. Nel finale infatti il percorso propone due brevi salite, che però presentano pendenze piuttosto impegnative. Nel dettaglio gli ultimi 20 km conterranno il GPM di Barbiano (4.5 km all’8% medio) e poi il GPM di Monte di Mezzo (3,9 km all’8,5% medio), da cui mancheranno solo 4 km al traguardo di Ritten/Renon. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 10:45, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:00 e le 15:30 in base alla media oraria che sarà tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv a partire dalle 13:30 sia su RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport.it, Dazn, Sky Go, GCN+ e Dazn. Sportface vi racconterà il Tour of the Alps giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.

