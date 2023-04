Atp Barcellona 2023, Sinner: “Da alcuni giorni non mi sento bene, mi prenderò un po’ di riposo”

Attraverso un post sui suoi profili social, Jannik Sinner ha commentato il suo ritiro dall’Atp 500 di Barcellona, dove avrebbe dovuto sfidare Musetti ai quarti di finale: “Sono triste di dovermi ritirare dal mio match Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento bene. Oggi sto ancora peggio e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un po’ di tempo per riposare e riprendermi. Grazie per tutto il tuo supporto e buona fortuna a Lorenzo per il resto del torneo“.

Sad to have to withdraw from my match today in Barcelona. I’ve been feeling unwell for a few days now. Today the sickness got worse and I'm not able to play. I’ll take some time to rest and recover. Thanks for all your support & good luck to Lorenzo for the rest of the event 🙏🏼🦊 pic.twitter.com/dKeuMaceCo

— Jannik Sinner (@janniksin) April 21, 2023