Udinese, emessi 20 Daspo per eventi sportivi dal Questore di Udine

Il Questore di Udine, Alfredo D’Agostino ha emesso 20 Daspo a carico dei tifosi dell’Udinese per “comportamenti violenti, anche in ambito non sportivo, o reati commessi presso la Dacia Arena”. Il più severo è della durata di sei anni e interessa un 40enne veronese, denunciato proprio in occasione di Udinese-Verona.

Altri due riguardano invece tifosi dell’Udinese, colpiti da “divieto di accesso per tutto il calcio professionistico e semiprofessionistico per la durata di un anno e mezzo”. I due sono stati denunciati rispettivamente per “comportamento violento nei confronti di un altro tifoso della Curva Nord” e “comportamento violento nei confronti di uno steward in servizio”.

Infine, Daspo anche per un cittadino austriaco, protagonista degli scontri nella partita delle nazionali Under 21 Austria-Germania degli Europei del 2019, ma rintracciato solo pochi giorni fa a Lignano Sabbiadoro. Tali provvedimenti seguono i recenti nove a carico dei sostenitori dell’Atalanta per quanto accaduto nel match contro l’Udinese.