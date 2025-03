Jonathan Milan mette il suo timbro sulla Tirreno-Adriatico. Il velocista della Lidl-Trek si prende la volata della Camaiore-Follonica, seconda tappa da 192 km. Sempre ottimo l’apporto dei compagni di marca con Simone Consonni perfetto a imporre il proprio ritmo prima dello sprint. Un lavoro di squadra egregio, che ha permesso a Milan di battere al fotofinish Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) e Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Successo particolarmente significativo per il ciclismo italiano, che dal 2006 non vinceva le prime due tappe della Corsa dei Due Mari. Quinto trionfo stagionale, il 20esimo da professionista, per Jonathan Milan dopo la cronometro e la quinta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, e i due successi all’UAE Tour. Un successo, grazie anche agli abbuoni conquistati in corso di tappa, che lo vede salire al secondo posto nella classifica generale, con un distacco di 19” dal connazionale Filippo Ganna (Ineo Grenadiers), vincitore ieri nella cronometro.

“L’anno scorso siamo arrivati qui ma non ero riuscito a vincere. Avevamo visto come era e non ho dimenticato come avrei dovuto fare la volata. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza e direi che oggi abbiamo corso alla perfezione. I ragazzi sono stati fantastici, sono stati perfetti nel guidarmi, facendo quello che avevamo previsto. Li ringrazio tutti, è stata una bellissima giornata e averli al mio fianco l’ha resa ancora migliore. Io sono rimasto sempre ben coperto in posizione perfetta. Non ho speso troppo al vento e nel finale abbiamo fatto quel che avevamo previsto. Sono orgoglioso dei miei compagni”, le parole di Milan all’arrivo.

La classifica generale dopo due tappe

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 4:57:30 Jonathan Milan (Lidl – Trek) + 0:19 Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) + 0:22 Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck) + 0:28 Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) +0:29 Derek Gee (Israel – Premier Tech) + 0:34 Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) + 0:36 Søren Waerenksjold (Uno-X Mobility) + 0:37 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) + 0:38 ZIJLAARD Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) + 0:40

La top ten di giornata

Jonathan Milan (ITA, Lidl – Trek) 4:45.13 Maikel Zijlaard (NED, Tudor Pro Cycling Team) +00″ Paul Penhoet (FRA, Groupama – FDJ) +00″ Olav Kooij (NED, Team Visma – Lease a Bike) +00″ Simone Consonni (ITA, Lidl – Trek) +00″ Sam Bennett (IRE, Decathlon AG2R La Mondiale Team) +00″ Jake Stewart (GBR, Israel – Premier Tech) +00″ Tim van Dijke (NED, Red Bull – BORA – hansgrohe) +00″ Bryan Coquard (FRA, Cofidis) +00″ Enrico Zanoncello (ITA, VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) +00″

Le prossime tappe

3° tappa mercoledì 12 marzo

Follonica > Colfiorito (Foligno), distanza 239 km

4° tappa giovedì 13 marzo

Norcia > Trasacco, distanza 189 km

5° tappa venerdì 14 marzo

Ascoli Piceno > Pergola, distanza 204 km

6° tappa sabato 15 marzo

Cartoceto > Frontignano, distanza 162 km

7° tappa domenica 16 marzo

Porto Potenza Picena > San Benedetto del Tronto, distanza 147 km