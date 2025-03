L’Inter vede i quarti di finale di Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo lo 0-2 conquistato in casa del Feyenoord a Rotterdam, questa sera dovranno chiudere il discorso qualificazione e volare tra le prime otto d’Europa. Per farlo non dovranno sottovalutare gli olandesi di Robin Van Persie, ma anche all’andata il divario tra le due squadre è sembrato essere tanto e difficilmente colmabile anche se nel calcio non si sa mai. L’Inter può permettersi anche di perdere con un gol di scarto e di volare ai quarti di finale dove affronterebbe o Bayern Monaco o Bayer Leverkusen con i bavaresi che hanno vinto la gara d’andata per 3-0 e quindi hanno oltre un piede e mezzo ai quarti di finale.

OCCHIO AL GIALLO

Sono parecchi però i giocatori dell’Inter a rischio squalifica e che potrebbero incappare in un’ammonizione fatale che farebbe saltare loro l’andata dei quarti di finale. I nerazzurri, nel caso in cui passassero il turno, giocherebbero l’andata dei quarti in casa del Bayern Monaco o del Bayer Leverkusen o martedì 8 o mercoledì 9 aprile mentre il match di ritorno si giocherebbe a San Siro martedì 15 o mercoledì 16 aprile, giusto qualche giorno prima di Pasqua.

REGOLAMENTO DIFFIDATI

Per quel che concerne la parte disciplinare dei playoff il regolamento è il seguente: vengono importate le ammonizioni delle prime otto partite della fase campionato. Un giocatore entra in diffida prendendo due cartellini gialli e verrà squalificato alla terza ammonizione. Ovviamente in caso di espulsione il giocatore in questione salterebbe almeno una partita, se non due (a deciderlo sarà la commissione disciplinare dell’Uefa). Le ammonizioni verranno azzerate al termine dei quarti di finale così un giocatore non potrà mai saltare la finale per somma di ammonizioni, ma solamente in caso di espulsione nella semifinale di ritorno o in quella di andata se la squalifica fosse di due giornate.

L’ELENCO DEI DIFFIDATI

Ecco di seguito l’elenco dei diffidati in casa nerazzurra. Un’altra ragione in più per fare attenzione alla partita di questa sera visto che ci sono giocatori imprescindibili che rischiano di saltare metà eliminatoria dei quarti di finale. In più anche lo stesso Simone Inzaghi deve fare attenzione perché anche lui è diffidato e, in caso di giallo, non potrebbe essere in panchina nella prossima partita di Champions League.

DIFFIDATI INTER: Kristjan Asllani, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi.