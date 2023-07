Ciclismo, si piange Jacopo Venzo: venerdì i funerali a Bassano

Il mondo del ciclismo piange Jacopo Venzo. Il 17enne di Cartigliano, è morto dopo le ferite riportate a causa di una rovinosa caduta al Giro internazionale dell’Alta Austria. I funerali si terranno venerdì 28 luglio alle ore 16.00, al palasport di Bassano del Grappa (Vicenza). Gli amministratori locali dei comuni della zona, in accordo con i genitori del ragazzo, hanno preso la decisione di celebrare le esequie non in una chiesa ma in un luogo in grado di accogliere oltre un migliaio di persone previste. L’amministrazione comunale ha annunciato che, in segno di cordoglio della tragica morte del giovane compaesano, il primo Torneo amatoriale estivo “Copa de Cartjan” è stato rinviato di una settimana. I comuni di Cartigliano e Nove probabilmente proclameranno per venerdì il lutto cittadino.