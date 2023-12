Ciclismo: si illuminano di rosa le città lombarde che ospiteranno il Giro D’Italia 2024

Le città della Lombardia che ospiteranno le tappe del Giro d’Italia 2024 si illuminano di rosa e rosso fino al 6 gennaio. Idea di RCS Sport in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Lombardia. L’utilizzo del rosso è stato scelto per sensibilizzare il tema della violenza di genere. “Rosa e rosso sono due colori simbolo: il rosa è il colore del Giro d’Italia e lo accendiamo sui monumenti per valorizzare e promuovere il nostro territorio e il suo immenso patrimonio culturale artistico. Il rosso vuole essere invece un’ulteriore occasione per portare all’attenzione di tutti il dramma ormai quotidiano degli abusi e dei soprusi che moltissime donne e non solo, ogni giorno sono costrette a subire”, le parole dell’Assessore al Turismo Barbara Mazzali.