Lecce, D’Aversa: “Inter? Prendiamo gol su una punizione che non c’era”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l’Atalanta di Gasperini ed i salentini, valida per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024.

Il tecnico analizza le criticità del match: “Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze vogliono dire opportunità per altri ragazzi. C’è sempre qualcuno che si può adattare in un ruolo diverso. Giocatori che nascono come terzini si possono adattare per il bene della squadra. Ci auguriamo di trovare l’Atalanta non in giornata, dobbiamo giocare una partita importante. Gasperini è uno degli allenatori più bravi in Serie A“.

Riguardo all’ultima partita persa con l’Inter, non senza polemiche: “Fortunati non lo siamo. Prendiamo gol su una punizione che non c’era. Non so se è giusto togliere quel rigore. Contro Milan, Inter e Juventus c’è stato rammarico per alcune situazioni“.

D’Aversa parla delle condizioni di Sansone: “Un problema al polpaccio, valuteremo l’entità dell’infortunio con esami. Oudin può fare l’esterno. I tre giocatori davanti si troveranno a giocare più stretti“.