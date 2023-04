Ciclismo, Scheldeprijs 2023: startlist e favoriti

Mercoledì 5 aprile va in scena l’edizione numero 111 della Scheldeprijs, storica classica belga (che parte però dall’Olanda) dedicata ai velocisti. Nel percorso di 205 chilometri che porta il gruppo da Terneuzen a Schoten non sono infatti previste difficoltà altimetriche e con tutta probabilità sarà una volata di gruppo a decidere il vincitore della corsa. Se andiamo infatti a considerare le edizioni dal 2006 al 2022 è sempre stata una volata di gruppo compatto a risolvere la corsa, tranne l’edizione dello scorso anno, caratterizzata da un forte vento in cui vinse Alexander Kristoff in solitaria. La startlist prevede come sempre al via molti dei migliori velocisti del panorama internazionale, pronti a darsi battaglia allo sprint.

Per quanto visto nelle volate fino ad ora in stagione i due favoriti per aggiudicarsi la vittoria sono Jasper Philipsen e Fabio Jakobsen. Il primo ha vinto la corsa nel 2021 ed ha sempre chiuso in top 10 su quattro partecipazioni. In stagione ha già vinto per 3 volte, con il successo alla classica di De Panne che ha in particolar modo impressionato dato che lo ha fatto regolando un gruppetto dopo essersi mosso da lontano, senza aver aspettato la volata. Potrà inoltre contare sul supporto di un gregario di lusso, Mathieu Van der Poel, al via dichiaratamente per aiutare il compagno e macinare chilometri in vista della Roubaix di domenica. Fabio Jakobsen ha invece vinto le edizioni del 2018 e 2019. L’olandese ha alzato le braccia al cielo due volte in stagione, l’ultima alla Tirreno – Adriatico in cui si aggiudicò la tappa di Follonica sconfiggendo proprio Philipsen. Sulla carta anche domani la lotta principale sarà tra loro due, ma in tanti cercheranno di intromettersi, a partire da Dylan Groenewegen, che in stagione ha vinto due volte, l’ultima delle quali però a fine febbraio.

IL PERCORSO

Sam Welsford ha vinto in tre occasioni nel 2023 e cercherà di migliorare il già ottimo piazzamento del 2022, quando chiuse al terzo posto. Chi in stagione a sorpresa non ha ancora vinto è Caleb Ewan. L’australiano non ha ancora trovato la giusta condizione nel 2023 e una buona occasione per lui si presenta in una corsa che ha già vinto tre stagioni fa. Due velocisti belgi che cercheranno di ottenere un buon piazzamento sulle strade di casa saranno Jordi Meeus e Gerben Thijssen, spesso tra i primi nelle volate in questo inizio di 2023. Si lanceranno infine nella volata per cogliere almeno un piazzamento Alexander Kristoff (vincitore nel 2015 e a sorpresa nel 2022), Mark Cavendish (vincitore nel 2007, 2008 e 2011), Matteo Moschetti, Giacomo Nizzolo, Daniel Mclay, Max Walscheid ed Edward Theuns.