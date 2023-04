Ciclismo, Scheldeprijs 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 5 aprile va in scena l’edizione 2023 della Scheldeprijs, la classica belga che è anche l’appuntamento più antico nella regione delle Fiandre essendo giunto quest’anno all’edizione numero 108. Poche novità nel percorso, che vento permettendo dovrebbe vedere protagonisti i velocisti: nel 2022 Alexander Kristoff vinse in solitaria proprio grazie alle condizioni meteo che resero la corsa particolarmente dura e selettiva. A pochi giorni dalla Parigi-Roubaix, sono attesi al via tra gli altri anche Dylan Groenewegen, Sam Bennett, Mark Cavendish, Caleb Ewan e molti altri sprinter. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via da Terneuzen alle ore 12:45, mentre l’arrivo in quel di Schoten dopo 205,3 chilometri è programmato tra le 17:15 e le 17:45 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 15:00 su Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv, GCN+ e Sky Go. Sportface vi racconterà la Scheldeprijs 2023 in tempo reale con classifiche, aggiornamenti e molto altro ancora.