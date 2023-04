Ciclismo, Scheldeprijs 2023 oggi in tv: orari, diretta tv e streaming

Va in scena oggi l’edizione 2023 della Scheldeprijs, classica fiamminga che come ogni anno si frappone tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Una prova che ancora una volta vedrà i velocisti come grandi favoriti: al via alcuni dei più importanti sprinter al mondo come Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen e molti altri. I 205 chilometri da Terneuzen a Schoten infatti non presentano particolari difficoltà altimetriche. Di seguito tutto quello che serve per seguire la corsa in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA

PERCORSO E ALTIMETRIA

I FAVORITI DELLA VIGILIA

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della Scheldeprijs 2023 è fissata per le ore 12:45, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:15 e le 17:45 in base alla media oraria che sarà tenuta dai corridori. Sarà possibile vedere la corsa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 15:00, ma anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, cronaca e tanto altro ancora.