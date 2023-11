Ciclismo: Riccardo Magrini torna a casa dopo il malore

L’ex ciclista e attuale commentatore di Eurosport Riccardo Magrini annuncia di essere tornato a casa dopo il malore di dieci giorni fa. L’ex corridore era in cura all’ospedale del San Raffaele di Milano a causa di due ischemie e alcuni sintomi di Covid-19. Le sue parole dopo le dimissioni: “Sto bene per fortuna, tutto è stato felicemente superato, aggiungo che non è stata una cosa grave. Un grazie di cuore a coloro che si sono fatti sentire. Io potrei ripartire anche subito, in questo periodo avevo ed ho diversi impegni, ma prima di muoversi e tornare ai viaggi per onorare gli inviti, occorre ascoltare il parere dei medici che ringrazio per le cure prestate“.