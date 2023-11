Basket, Champions League 2023/2024: Tortona batte l’Igokea 91-84 e resta imbattuta

Resta imbattuta dopo tre partite di Champions League la Bertram Derthona Tortona. In casa arriva un’altra vittoria europea per la squadra di coach Ramondino, sempre in controllo nonostante qualche patema nei minuti finali nel 91-86 con cui ha sconfitto l’Igokea, che invece incassa la terza sconfitta in altrettante gare. Radosevic miglior marcatore con 19 punti, ma finisce in doppia cifra 4/5 del quintetto, con Daum che ne mette 16, Dowe 15 e Candi 11.

Ottimo avvio della Bertram, che si presenta con il quintetto composto Candi, Daum, Dowe, Radosevic e Weems. Un paio di triple di Baum consentono alla squadra di casa di iniziare con il piede giusto e condurre per tutto il quarto d’apertura. Candi è perfetto in ogni fase del gioco e ala fine un tripla di Strautins regala il 30-21 dopo 10′. Nel secondo quarto si tocca anche il +15 sul 44-29, ma nella parte finale del tempo arriva la reazione della formazione ospite, che con un parziale di otto punti a due torna in singola cifra di svantaggio sul 46-37 all’intervallo.

Nel terzo quarto torna a fare la voce grossa Tortona in attacco. Un paio di canestri di Dowe, il solito Radosevic che raggiunge la doppia cifra rimettono un margine di sicurezza tra le due squadre. Una schiacciata di Candi esalta il pubblico sul 65-48, poi i due punti di Radosevic fissano lo score sul 72-53. Gli ultimi 10′, però, parlano bosniaco, che tornano fino al -4 nel minuto finale di partita. Poi, per fortuna, Tortona riesce a gestire bene la giostra di liberi verso la vittoria.