Ciclismo, Parigi-Nizza 2023: Pogacar si prende l’ultima tappa, Vingegaard e Gaudu vincono la corsa per il podio

Pogacar vince l’ultima tappa valida per la Parigi-Nizza 2023. Lo sloveno della UAE Team Emirates gestisce la corsa e stacca gli inseguitori nel finale trionfando per la terza volta nell’ultima settimana e aggiudicandosi la “Corsa del sol”. Dietro Pogacar Vingegaard e Gaudu, rispettivamente 2° e 3° a 33 secondi, la spuntano nel finale su Yates e Jorgenson, anche loro a 33 secondi dal leader. Pogacar vince quindi la Parigi-Nizza davanti a Gaudu e Vingegaard facendo rimanere in Slovenia il primato, lo scorso anno infatti la corsa fu vinta dal connazionale Roglic.

Qui di seguito la top ten con i distacchi finali.

1. Pogacar 2:51:02

2. Vingegaard +33”

3. Gaudu +33”

4. Yates +33″

5. Jorgenson +33″

6. Powless +43”

7. Sivakov +43”

8. Badet +43″

9. Haig +43″

10. Mader +43″