Lecce-Torino, Juric: “La squadra sta dando tutto. Napoli? La più forte da quando sono in Italia”

“La squadra sta dando tutto e stiamo cercando di fare il massimo. La Fiorentina la metto sopra a noi, è una squadra fantastica, allenata bene, è solo un caso che sia lì sotto. Ora siamo i primi tra le squadre che fanno un campionato diverso”. Queste le dichiarazioni di Ivan Juric dopo la vittoria esterna per 2-0 sul campo del Lecce. La squadra granata sale momentaneamente al settimo posto:“Abbiamo fatto una partita attenta e siamo stati bravi a segnare due gol subito – spiega a Sky – Non è stata una gara fantastica, ci siamo chiusi bene e hanno tirato poco. C’è stata un’ottima prova nel primo tempo e una buona gestione nella ripresa”. Bene Radonjic, autore di un assist: “Ci sono giocatori che devono lavorare sull’attenzione. Ha alti e bassi, ma oggi ha fatto due cose fantastiche e un bel lavoro durante tutto il match”. Nel prossimo turno è in programma la sfida al Napoli: “E’ la miglior squadra da quando sono in Italia. Parlo di squadra, non di giocatori. Hanno una lettura del gioco fantastica, possono cambiare durante la gara. Hanno 2-3 fuoriclasse e tante gente buona ma normale. Il lavoro dell’allenatore e del direttore è stato fantastico, non ci sono punti deboli”.