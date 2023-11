Ciclismo, Nibali: “Futuro in Nazionale? Al momento non ci penso, ma mai dire mai”

Ospite de ‘Il Giro d’Onore 2023’ a Milano, dove ha ricevuto un premio alla carriera, Vincenzo Nibali ha fatto un bilancio del 2023: “E’ stato certamente tra i più bassi, ma almeno si può solamente risalire. Tuttavia non dipende da noi e dai tecnici, si tratta di momenti un po’ così. Allo stato attuale è difficile dire che 2024 aspettarci. Bisognerà programmare tutto per portare la formazione migliore ai due appuntamento più importanti: i Mondiali e le Olimpiadi“.

Su un suo possibile futuro in Nazionale, invece, Nibali non si è sbilanciato: “Al momento non ci penso, anche se mai dire mai. Intanto sto frequentando il corso da direttore sportivo, poi vedremo. Si tratta di un ruolo importante, che necessita di grande fiducia per costruire la squadra. Bennati? Ha costruito un gran team. Non è colpa nostra se manca il Pogacar o l’Eveneopel, ma l’importante è lavorare in sintonia“.