Ciclismo, il ct della Nazionale Bennati: “Olimpiadi e Mondiali percorsi diversi. Serve una squadra migliore”

Il ct della Nazionale Italiana di Ciclismo, Daniele Bennanti, ha parlato dei prossimi impegni della selezione azzurra nel giro del prossimo anno. A margine del ‘Giro d’Onore’ a Milano per i riconoscimenti per il 2023 del ciclismo italiano, ha parlato il Commissario Tecnico azzurro che ha sottolineato la voglia dei propri ciclisti di migliorare in vista di Olimpiadi e Mondiali.

Bennati: “Ora è prematuro fare dei nomi, non sarebbe nemmeno giusto. Sono due percorsi diversi quello delle Olimpiadi e del Mondiale. Il secondo si adatta meglio a chi se la cava meglio in salita, mentre le Olimpiadi mi sembrano più adatti a al corridore da classifiche visto che si farà tre volte lo strappo di Montmartre in pavè. Per far capire sembra un percorso adatto a corridori come Pogacar, corridori completi insomma. Mi aspetto un 2024 in cui i nostri ragazzi possano far vedere qualcosa di importante, sotto l’aspetto dei risultati, per creare la squadra migliore“.