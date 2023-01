Ciclismo, Nairo Quintana verso il ritiro: mercoledì conferenza a Bogotà

Nairo Quintana potrebbe lasciare presto il ciclismo, come comunicato dalla stampa colombiana. Il 32enne avrebbe convocato per mercoledì una conferenza stampa a Bogotà dove annunciare il ritiro, decisione presa poiché si trova senza squadra dopo la risoluzione del contratto con l’Arkea-Samsic per la positività al tramadolo allo scorso Tour de France. Il corridore, che aveva rifiutato nei mesi scorsi una proposta del team Medellin-EMP, sperava di trovare ancora posto in una squadra del World Tour ma l’assenza di offerte potrebbe aver convinto il vincitore del Giro 2014 e della Vuelta 2016 a fermarsi definitivamente.