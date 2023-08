Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: caduta per il capitano azzurro Matteo Trentin

Grande sfortuna per Matteo Trentin. Il capitano dell’Italia ai Mondiali di ciclismo su strada di Glasgow 2023 è rimasto vittima di una caduta mentre si trovava nel gruppo di testa. La strategia della squadra azzurra si stava sviluppando in un’ottima maniera, con Trentin che aveva tutte le carte in regola per provare a conquistare il titolo iridato, ma intorno ai 90 km la caduta lo ha estromesso dai giochi. Inoltre il corridore italiano ha accusato anche un problema ad una mano in seguito all’incidente.