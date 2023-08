Amichevole 2023: Jovic-Kouamé, la Fiorentina batte il Nizza 2-1

Una buona Fiorentina si aggiudica il secondo e ultimo match della sua ‘Sela Cup’ contro il Nizza di Francesco Farioli. Al St James’ Park, spazio per chi non è sceso in campo nella giornata di sabato contro il Newcastle e un successo per 2-1 sui francesi, in un match indirizzato già nel primo tempo. Sblocca le marcature Jovic, punta scelta da mister Italiano, freddo davanti a Schmeichel sul suggerimento in profondità di Kouamé. Proprio quest’ultimo trova il raddoppio al minuto 38′, risolvendo una mischia in area piccola dopo un corner. Nel secondo tempo si ferma Ikoné per un problema muscolare (l’ivoriano aveva colpito anche un palo), poi una rissa scatenata da Ranieri e Guessand col giocatore del Nizza che reagisce dopo l’intervento del difensore viola. Nel finale c’è tempo per la perla di Bounani, col mancino a giro da fuori area per fulminare Terracciano, ma la Fiorentina porta a casa la vittoria.