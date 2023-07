Juventus, cambio di numero di maglia per Kostic e Gatti

La Juventus si rifà il look anche dal punto di vista dei numeri di maglia per la prossima stagione. Con l’avvento di Giuntoli ci saranno tante novità soprattutto dal punto di vista del mercato. Per ora si cambiano i numeri di maglia di Filip Kostic e di Federico Gatti che hanno deciso di lasciare rispettivamente la numero 17 e la numero 15.

Come comunica la Juventus stessa, infatti, l’esterno serbo ha deciso di virare sul numero 11 lasciato in eredità da Juan Cuadrado che nelle ore scorse ha ufficializzato il suo addio alla Vecchia Signora. Cambia anche il difensore italiano che passa dalla 15 alla numero 4 che era rimasta vacante dopo l’addio de Ligt.