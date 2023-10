Ciclismo, Giro del Veneto 2023: percorso e favoriti

I favoriti e il percorso del Giro del Veneto 2023, edizione numero 86 della classica in programma mercoledì 11 ottobre. Un’altimetria piuttosto impegnativa e spettacolare quella dei 170 chilometri previsti da Tombolo al Santuario della Madonna di Monte Berico. Proprio l’arrivo sarà il protagonista del circuito finale, che i corridori dovranno ripetere per quattro volte dopo il tratto in linea che vedrà il gruppo affrontare le brevi salite di Teolo, Villaga, Grancona e Brendola. La salita finale misura 1000 metri con una pendenza media del 7,1% e gli ultimi 600 metri costanti tra 8% e 12%. L’ascesa segnerà anche l’ingresso nel circuito finale, quindi sarà affrontata in totale cinque volte.

GIRO DEL VENETO 2023: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

I FAVORITI – Gli occhi saranno puntati sicuramente sul Team UAE Emirates, che sarà al via con una vera e propria corazzata: il campione in carica Matteo Trentin sarà infatti affiancato da Davide Formolo, Diego Ulissi e Marc Hirschi, per una squadra in possesso di numerose opzioni. Molto interessante anche lo schieramento del Team Jayco Alula, che potrà contare su Michael Matthews ma anche su Filippo Zana, ex campione italiano. Infine a pochi giorni dal Mondiale Gravel, a sua volta andato in scena in Veneto, sarà in corsa il secondo classificato Florian Vermeesch

L’altimetria del Giro del Veneto 2023