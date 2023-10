Salernitana, ufficiale: esonerato Paulo Sousa, Pippo Inzaghi nuovo allenatore

Adesso è ufficiale. La Salernitana ha reso noto di aver esonerato Paulo Sousa e di aver ingaggiato come nuovo allenatore Pippo Inzaghi. Il tecnico portoghese paga l’avvio negativo con tre pareggi e cinque sconfitte, a fronte di nessuna vittoria, nelle prime otto in campionato, dopo invece l’ottima seconda parte di stagione scorsa, mentre il fratello di Simone torna in A dopo lo svincolo automatico in seguito al fallimento della Reggina: “L’Us Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con il signor Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra”.