Finale Istanbul, La Russa ottiene “le migliori condizioni” di viaggio per Inter Club Parlamento. Rabbia dei tifosi

Così come dimostra su Twitter la foto di un documento confidenziale divenuto di dominio pubblico, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso interista doc, avrebbe ottenuto per l’Inter Club Parlamento, l’associazione dei parlamentari di fede nerazzurra, “le migliori condizioni” di viaggio per raggiungere Istanbul, dove la squadra di Inzaghi sfiderà il 10 giugno in finale di Champions League il Manchester City.

Il tutto si evince da una lettera inviata da un deputato del centrodestra agli altri membri, riportata da Repubblica: “Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il Presidente Ignazio La Russa ha lavorato per ottenere le migliori condizioni. Il pacchetto per volare a Istanbul e vedere dal vivo Inter-Manchester City costa 1.090 euro per il volo, le spese di agenzia, l’assicurazione, ai quali vanno aggiunti 180 di biglietto scaricato direttamente dal portale della Uefa a ricezione del codice di conferma”.

Ma è rabbia e sdegno tra i tifosi nerazzurri, appartenenti ad altri gruppi o no, che denunciano i privilegi dei politici: “Ecco dove sono finiti i biglietti, “Intanto gli interisti normali restano a casa”.