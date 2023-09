Ciclismo, Giro dell’Emilia 2023: Pogacar e Roglic i favoriti, l’Italia si affida a Ciccone e Velasco

Scatterà in Piazza Martiri a Carpi il Giro dell’Emilia 2023, con il traguardo invece fissato sull’iconica salita del “San Luca”, a Bologna. Grande attesa per la corsa che vedrà ai nastri di partenza tanti atleti di spicco. Iscritto il campione in carica Enric Mas, ma anche il due volte vincitore Primoz Roglic (2021 e 2019), insieme ad altri corridori il cui nome figura nell’albo d’oro come Vlasov, De Marchi, Chaves e Ulissi. Chi proverà invece a vincerlo per la prima volta il Giro dell’Emilia è invece Tadej Pogacar, insidiato da altri rivali pericolosi come Julian Alaphilippe, Richard Carapaz e Thibaut Pinot, ma anche i gemelli Adam e Simon Yates, Jai Hindley e tanti altri corridori. Per quanto riguarda l’Italia, invece, i più accreditati per un buon piazzamento sono Giulio Ciccone e Simone Velasco.