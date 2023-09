Milan, Krunic infortunato ma il ct della Bosnia lo convoca: “Ci risulta possa recuperare in tempo”

“Abbiamo avuto notizie per cui potrebbe essere pronto per quelle date”. Lo ha detto il ct della Bosnia, Savo Milosevic, nel giorno in cui è stato presentato come nuovo commissario tecnico bosniaco, parlando della convocazione di Rade Krunic, il centrocampista del Milan attualmente infortunato e probabilmente out, dopo Cagliari, anche contro la Lazio, ma regolarmente nella lista per la sua Nazionale.