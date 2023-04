Virtus Francavilla-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Picerno, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, vanno a caccia di un successo in ottica playoff. La formazione ospite, dal suo canto, arriva da tre pareggi consecutivi e vuole proseguire la serie positiva conquistando i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 16 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

