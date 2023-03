Ciclismo, Giro di Catalogna: Roglic sopra a tutti, seconda posizione per Evenepoel

E’ Primoz Roglic ad aver vinto in volata la prima tappa del Giro della Catalogna, 164km con partenza e arrivo a Sant Feliu de Guíxols. Il vincitore è ormai al quinto successo di tappa in otto giorni, riuscendosi a tenere alle spalle il campione del mondo Remco Evenepoel, secondo. Quinto posto invece per l’italiano Giulio Ciccone che è stato spezzato da una brutta caduta, non riuscendo a recuperare in tempo per partecipare alla volata. Tra i cinque rimasti a terra, a riportare le peggiori conseguenze è stato l’italiano Dario Cataldo.