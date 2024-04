Ciclismo, Giro della Romagna 2024: start list e favoriti, UAE Emirates unica formazione World Tour

Domenica 21 aprile, il Giro della Romagna sarà di nuovo protagonista del ciclismo italiano. Sarà l’87ª edizione della corsa, che torna in strada dopo un’assenza di 13 anni. I corridori saranno impegnati nei 196 km da Lugo a Castrocaro Terme. La partenza è in programma per le 11.00, l’arrivo è previsto tra le 15.30 e le 16.00. Saranno 20 le squadre al via, ma sarà una sola la formazione World Tour. Mancheranno tutti i grandi nomi del ciclismo mondiale, che si daranno battaglia, sempre domenica 21, nella Liegi-Bastogne-Liegi. L’unico team World Tour è la UAE Emirates, composta da Igor Arrieta, Simone Baroncini, Isaac Del Toro, Antonio Morgado, Michael Vink, Duarte Marivoet e Pablo Torres. Non si hanno ancora informazioni su chi farà parte delle altre 19 formazioni, di cui cinque sono professional, dieci continental italiane e quattro continental con licenza internazionale. Se dovessero fare un buon lavoro con i cambi, la UAE Emirates dovrebbe riuscire a far tagliare per prima il traguardo a una delle sue sette punte.