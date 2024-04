Ciclismo, Giro d’Abruzzo 2024: Adam Yates il favorito, ma attenzione anche a Lutsenko

A meno di 24 ore dal via, è stata svelata la start list del Giro d’Abruzzo Credit Agricole, corsa di quattro tappe in programma dal 9 al 12 aprile, con partenza da Vasto e arrivo a L’Aquila. Sono due i grandi favoriti per la conquista della Maglia Azzurra: Adam Yates e Alexey Lutsenko. Il britannico, vincitore del Tour of Oman a inizio stagione, fa il suo rientro in gara dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro all’UAE Tour. Yates guida una UAE Team Emirates molto competitiva che vedrà al via anche Diego Ulissi, Pavel Sivakov e il giovane Jan Christen. Dall’altra parte invece l’Astana Qazastan Team affiancherà al vincitore del Giro di Sicilia 2023 il colombiano Santiago Umba e il giovane italiano Alessandro Romele, vincitore di una tappa allo scorso Giro Next Gen.

Tra gli altri uomini che punteranno alle posizioni più alte della classifica generale troviamo inoltre George Bennett, Matthew Riccitello, Domenico Pozzovivo, Paul Double e Yannis Voisard. Tanti i cacciatori di tappe al via, a partire dalle ruote veloci come Niccolò Bonifazio, Max Kanter, Matteo Malucelli e Enrico Zanoncello, che si giocheranno presumibilmente la prima tappa con arrivo a Pescara. Presenti anche corridori adatti a percorsi misti, tra cui spiccano Marco Brenner, Derek Gee, Valerio Conti, Giovanni Carboni, Pavel Novak e Filippo Fiorelli, che potranno esaltarsi soprattutto nella seconda tappa, con arrivo in discesa, e nella quarta, piuttosto mossa e con continui saliscendi fino al traguardo di L’Aquila.