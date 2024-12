Il pilota spagnolo correrà con la Williams nel 2025, ma c’è già chi pronostica un suo ritorno a Maranello: la frase è inequivocabile

Quattro anni insieme, forse mai pienamente amato. Carlos Sainz però ha fatto il suo dovere con la Ferrari e il suo addio è stato toccante. La scuderia di Maranello gli ha regalato la monoposto con la quale ha ottenuto la sua prima vittoria in F1 nel 2022, ma gli ha anche concesso un giro di pista con suo padre al volante di un Cavallino Rampante.

Una giornata di emozioni forti, prima che i cancelli di Maranello si chiudessero alle spalle dello spagnolo e davanti a lui si aprisse la sua nuova avventura. Correrà in Williams il numero 55 e lo farà con l’ambizione di riportare in alto una scuderia che negli ultimi anni ha sofferto tanto. Missione difficile, ma che potrà diventare possibile grazie al cambio di regolamento del 2026, una svolta che potrà stravolgere consolidate gerarchie e riscrivere la storia della Formula 1.

Futuro tutto da scrivere quindi per Sainz che potrebbe un giorno anche tornare in Ferrari. Non lo ha escluso Vasseur, non lo ha escluso lo stesso pilota spagnolo ed ora arriva anche la frase che lascia la porta spalancata.

Sainz di nuovo in Ferrari: la frase che apre al ritorno

Decine di tifosi hanno voluto rendere omaggio a Carlos Sainz nel giorno del suo addio definitivo alla Ferrari. Il pilota si è concesso a selfie e autografi, parlottando anche con qualche tifoso.

Chiacchiere immortalate dall’immancabile smartphone con un video che su X è diventato facilmente virale. Il motivo? Presto detto, visto che proprio Sainz lascia trapelare la possibilità di un ritorno. Si parte tutto dalla sua casa con un tifoso che lo invita a non venderla ed un altro che rincara la dose parlando apertamente di un ritorno.

Una ipotesi che Sainz non nega, anzi aggiunge: “Forse ne ho ancora bisogno, no? Cosa ne pensi?” Un botta e risposta simpatico tra il pilota e i sostenitori del Cavallino che, un giorno, potrebbero tornare a tifare per lui vestito di rosso. Ora però a Maranello fervono i preparativi per l’arrivo di Lewis Hamilton: l’inglese inizierà a Fiorano o Mugello a fine gennaio, mettendosi al volante di una monoposto vecchia (probabilmente del 2023), prima dei test che si terranno a febbraio in vista dell’inizio del mondiale. Un mondiale che la rossa ha tutta l’intenzione di vincere per spezzare un digiuno troppo lungo.