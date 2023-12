Diffidati Atalanta-Lecce: ci sono nerazzurri a rischio per il match contro la Roma?

Le ambizioni dell’Atalanta, in piena lotta Champions League passano per la partita contro il Lecce in casa, ma soprattutto nella gara della prossima stagione contro la Roma di Mourinho. Tre punti della Dea contro i salentini riporterebbero in alto le ambizioni degli uomini di Gasperini che attenderanno poi i risultati dei giallorossi impegnati all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per il match di settimana prossima, ci sarà da capire chi potrà essere disponibile: certamente Gasperini spera di non perdere pezzi per squalifiche. Da questo punto di vista però il tecnico della Dea può dormire sonni tranquilli, in quanto non ci sono diffidati nella rosa e quindi nessuno può essere passibile di squalifica per somma di ammonizioni.