Atp Barcellona 2023, quando esordisce Sinner? Avversario e diretta tv

Reduce dalla semifinale a Montecarlo e, in generale, da un inizio di 2023 da sogno, Jannik Sinner vuole proseguire il suo periodo di forma e torna in campo in occasione dell’Atp 500 di Barcellona 2023. In Catalogna, l’azzurro è la quarta testa di serie, perciò salterà al turno in virtù di un bye, che spetta a tutte e sedici le forze del seeding. L’esordio del classe ’01, questa settimana al n°8 del ranking mondiale – avverrà mercoledì 19 aprile. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill attende di conoscere il suo avversario, che uscirà dalla sfida di primo turno tra il cinese Wu e l’argentino Schwartzman, già affrontato e battuto (anche se in realtà si è ritirato nel secondo set) da Jannik la scorsa settimana a Montecarlo.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Sarà inoltre possibile seguire il torneo su Sky, che trasmetterà gli incontri su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Diretta streaming fruibile anche su Sky Go e NOW. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo di Barcellona con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.