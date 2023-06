Remco Evenepoel vince il titolo nazionale su strada in Belgio. Il fuoriclasse piazza l’accelerazione decisiva a pochi chilometri dalla fine, battendo poi in una volata a due il giovane connazionale Alec Segaert (Lotto-Dstny). Ottava vittoria stagionale per Evenepoel, dopo che fu costretto al ritiro al Giro d’Italia.