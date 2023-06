ATP Halle 2023, Bolelli e Vavassori perdono al match tiebreak: il titolo va a Melo/Peers

Marcelo Melo e John Peers conquistano il titolo nell’ATP 500 di Halle: il brasiliano e l’australiano tolgono a Simone Bolelli e Andrea Vavassori la gioia di un grande trofeo insieme. Il duo azzurro lotta alla pari con una coppia di fortissimi specialisti della superficie e del doppio, ma alla fine devono cedere con il punteggio di 7-6 3-6 10-6 in un incontro decisosi soltanto al match tiebreak. Per Melo si tratta del titolo numero 37 in carriera, mentre Peers è al suo alloro numero 27.