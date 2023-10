Ciclismo, Evenepoel sulla fusione Soudal-Jumbo: “Situazione poco piacevole, non sappiamo nulla”

La notizia più chiacchierata nel mondo ciclistico negli ultimi giorni è quella della fusione tra Soudal e Jumbo. In molti si chiedono se si vedrà realmente una squadra con Vingegaard, Van Aert ed Evenepoel. Proprio quest’ultimo commenta la situazione: “Una situazione poco piacevole. Non sappiamo niente. So solo quello che voi scrivete. Per il momento ci sono solo punti interrogativi per tutti. Quello che possiamo fare è attendere e sperare che ci possa essere un lieto fine. L’atmosfera è un po’ strana e confusa”.